Общество

Усадебный парк в Щиглицах станет площадкой для проведения Дня рыбака

Презентация усадебного парка в деревне Щиглицы Псковского района в качестве площадки для проведения фестиваля «День рыбака» состоялось в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ». Проект является частью программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского района.

Из-за действующих ограничений на территории Псковской области мероприятие прошло в ограниченном формате. Участие в мероприятии приняли российские партнеры проекта – представители администрации Псковского, Порховского и Куньинского районов, администрации города Великие Луки, представители ассоциированного партнера проекта МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи», администрации сельского поселения «Логозовская волость» и другие гости.

Гости мероприятия смогли посетить экскурсию по усадебному парку, которая завершилась выступлением артистов Псковского районного центра культуры. Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что, после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, в Щиглицком усадебном парке возобновится проведение различных праздников, в том числе - Дня рыбака.

В завершение встречи участники посетили территорию завода «Балт-Фиш плюс», находящегося неподалеку от парка.

Во время встречи все партнеры ознакомились с информационными буклетами, которые изготовили ведущий партнер проекта - муниципалитет Гулбене. Данные информационные материалы содержат художественные карты парков с их кратким описанием и задания для детей. Буклеты будут распространяться на территориях партнеров проекта в России и Латвии.