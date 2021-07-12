Общество

Александр Козловский оценил работу ТОСов в Палкинском районе

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с рабочим визитом посетил Палкинский район. В поездке парламентария сопровождали руководство района, депутаты областного Собрания Виктор Остренко и Наталья Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Работу в районе Александр Козловский начал с посещения деревни Новая Уситва, где пообщался с местными активистами. Участники ТОС «Наследие» в 2020-2021 года выиграли три гранта в региональном конкурсе. Встреча парламентария прошла рядом с детской площадкой, благоустроенной на грантовые средства.

«Над благоустройством этой площадки мы работали практически весь 2020-й год. Но результат того стоил: здесь отдыхают все – от мала до велика», – рассказала глава Новоуситовской волости Светлана Федорова.

В 2020-м году на территории братского захоронения установили памятник участникам Великой Отечественной войны – жителям района, ушедшим из жизни в мирное время. В этом же году местные активисты выиграли грант на реализацию еще одного проекта – «Да будет праздник».

Александр Козловский отметил, что ТОСы объединяют самых активных жителей городов и поселков, которые болеют не только за благоустройство своей малой Родины, но и протягивают руку помощи землякам в трудную минуту. Особую сплоченность они проявили в острые периоды борьбы с коронавирусом: организовали сбор продуктов и доставку товаров первой необходимости наиболее нуждающимся жителям, шили защитные маски, помогали медикам добираться на работу.

В рамках рабочей поездки Александр Козловский посетил стройплощадку у озера Смолинского. Набережная озера благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь будут обустроены пожарная площадка, пешеходная дорожка и зеленая зона, планируется также установка тренажеров.

Затем в администрации Палкино Александр Козловский и депутаты областного Собрания вместе с жителями поселка обсудили работу «Единой России» в условиях пандемии, развитие района через реализацию партийных проектов и создание ТОСов.

«За время пандемии мы стали гораздо сильнее. Объединив усилия, сумели помочь, может быть, и не всем, но самым нуждающимся», – подчеркнул Александр Козловский и рассказал о работе партийного волонтерского центра. Затем вручил благодарственное письмо Татьяне Брежневой за активную добровольческую деятельность в Палкинском районе.

Во время встречи с депутатом Госдумы жители Палкино активно включились в обсуждение народной программы «Единой России». Кроме того, обсудили районную проблематику.

Завершило рабочую поездку Александра Козловского посещение деревни Бобъяково. Здесь он познакомился с активистами ТОС «Надежда», которые в 2020-2021 года выиграли два гранта в региональном конкурсе.

Именно благодаря их победе в деревне появилась первая спортивная площадка. В этом году благоустройство общественных территорий в населенном пункте будет продолжено. «Заброшенную территорию убрали от мусора, подготовили площадку под установку оборудования. Хотим установить беседку, качели и скамейки, сделать небольшую сцену, а также высадить цветы», – рассказала председатель ТОС «Надежда» Любовь Иванова.

Александр Козловский поблагодарил ТОСовцев за активность и отметил, что они являются примером подражания для других. «ТОСовское движение рассчитано на активных людей. Это для тех, кто стремится добиться перемен в своем городе и поселке, своим личным примером доказывает, что при желании и наличии поддержки со стороны власти можно реализовывать проекты по благоустройству», – отметил он.

Также местные жители обсудили с парламентарием наиболее значимые вопросы, решение которых требует помощи со стороны.