Общество

Работники завода «Титан-Полимер» сдали более 60 кг макулатуры

ООО «Титан-Полимер» продолжает проявлять заботу об окружающей среде - в рамках проекта «Экосуббота» сотрудники предприятия отправили на переработку около 60 килограммов макулатуры. Это эквивалентно одному спасенному дереву на нашей планете, сообщила Псковской Ленте Новостей инженер по охране окружающей среды ООО «Титан-Полимер» Надежда Екимова.

«Да, пусть сейчас это небольшой вклад в сохранение растительного мира, но большие проекты начинаются с маленьких дел! - подчеркнула Надежда Екимова. - Одно дерево в год снижает выбросы СО2 на 150 кг, удерживает до 15 тысяч литров воды, уменьшая при этом вероятность паводков. Вырабатывает кислород для 2 человек, поглощает уличные газы, фильтрует воздух от пыли и летом делает воздух прохладнее от 2 до 8 градусов».

Для ООО «Титан-Полимер» важно соблюдать принципы устойчивого развития, продолжила она. «Забота об экологии может приносить предприятию прибыль. Сокращая образование отходов, мы минимизируем платежи за вывоз мусора», - добавила инженер по охране окружающей среды.

Напомним, в октябре прошлого года завод «Титан-Полимер» присоединился к федеральному проекту Российского экологического движения «Экосуббота» и запустил на предприятии корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании.

Участники проекта активно внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни в офисе и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.