Общество

Псковские десантники разбили кувалдой бетонную плиту в Ленинградской области

Разведчики Псковского соединения ВДВ приняли участие в ежегодном фестивале «Небо России» в Ленинградской области. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, на аэродроме Горская в Сестрорецке Ленинградской области открылся фестиваль «Небо России». Яркий авиационный праздник традиционно проводится в преддверии Дня Воздушного флота России, а в этом году он посвящен 95-й годовщине ОСОАВИАХИМа — оборонно-технической организации, традиции которой сегодня продолжает ДОСААФ России.

Впервые в программу праздника вошли показательные выступления разведчиков Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по рукопашному бою. 16 воинов-десантников продемонстрировали свои навыки и умения в мастерском владении стрелковым оружием в составе группы и стрелковых пар, холодным оружием, провели спарринги и смоделированные рукопашные схватки в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке.

Военнослужащие также продемонстрировали силу и высокие морально-волевые качества, представив зрителям разбивание бетонной плиты кувалдой, удерживаемой телом десантника, находящимся в горизонтальном положении, а также разбивание кирпичей с помощью кулаков.

В завершении выступления десантники выстроились в трехъярусную пирамиду с флагами Российской Федерации и Воздушно-десантных войск на ее вершине.

Зрители праздника горячо встретили выступление псковских десантников и проводили их обильными овациями, пригласив их выступить снова на фестивале в будущем году.