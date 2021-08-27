Общество

В Псковской области определены победители второго грантового конкурса ТОС

В Псковской области подведены итоги второго регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями. Он был проведен при непосредственной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, по результатам оценки материалов победителями конкурса признаны свыше 60 проектов ТОС. Они посвящены благоустройству зон отдыха, установке детских площадок, организации и модернизации уличного освещения, монтажу контейнерных площадок, ремонту сельских домов культуры, замене водопроводных сетей и обновлению дорожной инфраструктуры.

Лидерами по количеству набранных баллов стали проекты «Обустроим вместе детскую площадку!» ТОСа «Деревня Нинково» Дновского района, «Детский остров с. Ямм» ТОСа «Центральный» Гдовского района и «Отдыхать мы любим вместе у пруда в прекрасном месте!» ТОСа «Живи, село» Палкинского района.

Бюджет конкурса составил 6 млн рублей, хотя ранее анонсировалось, что общий объем выделенных победителям средств составит 5 млн рублей. Сумма была увеличена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для того, чтобы как можно больше общественных инициатив было реализовано в муниципалитетах. Максимальная сумма гранта - 100 тысяч рублей.

Всего для участия в конкурсе было представлено 115 заявок-проектов от 109 ТОСов.

Напомним, конкурс проектов ТОСов проводится в регионе с 2019 года. Тогда на его реализацию было выделено 3,5 млн рублей. В прошлом году по инициативе губернатора было проведено сразу два конкурса, на исполнение проектов ТОСов было направлено в общей сложности 12 млн рублей.

Напомним, победителями первого конкурса в 2021 году стали 107 проектов ТОС. Рейтинг возглавил ТОС «Возрождение» Бежаницкого района с проектом «Парк Фишнево».