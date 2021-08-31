Общество

Александр Козловский встретился с тосовцами Палкинского района

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с активистами ТОС Качановской волости Палкинского района.

«Качановская волость Палкинского района демонстрирует яркий пример развития ТОСовского движения в нашем регионе. Сегодня с жителями двух населенных пунктов волости обсудили проекты, реализованные общественниками на средства регионального гранта», - рассказал депутат на своей странице в соцсетях. Так, например, активисты деревни Горбунова Гора выиграли два гранта. Им удалось обустроить детскую игровую площадку, которая стала центром притяжения детей и подростков.

Еще два гранта выиграли тосовцы села Качаново, один из них - в этом году. Местным жителям предстоит благоустроить зону отдыха прибрежной территории озера Лютое в своем селе.

«Отмечу, что ТОС – эффективный инструмент реализации народных инициатив при поддержке властей. На данный момент в Псковской области действует порядка 250 ТОСов», - подчеркнул Александр Козловский, заметив, что власти региона уделяют огромное внимание их развитию - региональные конкурсы грантов стали доброй традицией.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.