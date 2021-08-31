Общество

Организаторы «Мисс Псков 2021» назвали условия участия в конкурсе

Обязательные условия участия в конкурсе красоты «Мисс Псков 2021» - это возраст от 16 лет, фотогеничность

и желание победить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Стань лучшей версией себя вместе с "Мисс Псков — Мисс Россия". Участие в конкурсе красоты "Мисс Псков 2021" — это отличный способ приобрести новые навыки, стать участницей интересных мастер-классов, познакомиться с интересными людьми и получить массу неповторимых эмоций! И это даже не главное! Главное в том, что в багаже останется много красивых фотографий от профессионального фотографа в разных образах, подготовленных стилистами и визажистами проекта», - подчеркнули организаторы конкурса.

По их словам, благодаря участию в проекте финалистки 16-ти сезонов уже стали лучшей версией себя, они предлагают жительницам Пскова «присоединиться к "дрим тим" 17-го сезона».

Кастинг проходит для девушек с целью участия в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия» - конкурсе «Мисс Псков 2021».

Предварительная регистрация возможна в личных сообщениях в группе «Мисс Псков» конкурса «Мисс Россия» или по телефону: 8-911-350-19-14.