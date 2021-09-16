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Общество

Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда

17.09.2021 15:28|ПсковКомментариев: 1

Президент Владимир Путин предложил сделать единовременную выплату 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.

К потенциальным получателям отнесли россиян, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда», постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье.

«Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг», — сказал президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Он подчеркнул, что поддержка блокадников — это священный нравственный долг.

Теги: #блокада ленинграда #президент #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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