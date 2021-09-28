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Общество

Псковская горбольница отметила 120-летие

28.09.2021 14:47|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие по случаю 120-летия Псковской городской больницы состоялось сегодня, 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Медицинское учреждение сегодня посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, временно исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин и заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. 

«Городская больница имеет особую миссию: вы всегда на передовой, вы лечите и берете всех пациентов, принимаете меры в самых неожиданных ситуациях. И отдельную страницу в вашей истории займут "ковидные" времена. Мы все видели, как больница перестраивалась на глазах, отдельное за это спасибо каждому из вас. Я думаю, вам нужно было бы не просто благодарности вручать, а каждому памятник ставить. Спасибо за то, что вы делаете - боритесь за жизнь каждого человека», - сказала Вера Емельянова. 

Она выразила сожаление, что в связи с эпидемиологической обстановкой и плотным графиком работы врачей сегодня не удалось провести большой торжественный вечер. 

«Псковская городская больница в эпидемию коронавируса оказалась на самой передовой, вам всем пришлось перестраиваться, первыми принимать этих больных. Это было серьезным испытанием, которое вы вынесли с честью», - обратился к собравшимся медикам Александр Котов.

Затем слово предоставили Борису Елкину. Он отметил, что Псковская городская больница - учреждение, которое имеет большое значение не только для Пскова, но и для области. 

«Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Будем надеяться, что эта работа будет всегда оценена, что вы будете выполнять ее все с тем же энтузиазмом. Да, бывают трудные минуты, но любые невзгоды нужно всегда переживать с улыбкой, терпением и дополнительным энтузиазмом», - заметил Борис Елкин. 
 

Врачам вручили благодарности, подарки и цветы. В завершение мероприятия к коллегам обратился главный врач учреждения Алексей Васильев. 

«Сейчас, к сожалению, такой год, когда есть ограничения. Надеюсь, следующий юбилей мы отметим уже в более привычной, сплоченной обстановке», - сказал он и поблагодарил всех сотрудников за работу.
Теги: #псков #здравоохранение #псковская городская больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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