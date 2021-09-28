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Общество

Памятный знак установят на месте подрыва моста в Пскове

28.09.2021 16:41|ПсковКомментариев: 1

Депутаты Псковской городской Думы одобрили установку памятного знака в честь подвига 50-ого отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта Семена Байкова и бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, такое решение они приняли во вторник, 28 сентября, в ходе 55-й сессии ПГД.

Председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федор Постнов подчеркнул: «Этот памятный знак будет уникальным. Саперы 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта Семена Байкова и бойцы 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко совершили подвиг. И инициативная группа вышла с предложением установить на этом месте уникальное сооружение. Это будет достойный памятник, дань уважения достойным людям».

Памятный знак планируется установить на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Он будет посвящен подвигу воинов, которые 8 июля 1941 года приняли смертельный бой и задержали продвижение немецко-фашистских захватчиков.

Депутаты городской Думы утвердили эскиз памятника и текст надписи. Памятник предполагается изготовить из гранита и железа.

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Кроме того, парламентарии проголосовали за установку мемориальной доски заслуженному работнику физической культуры РСФСР, первому директору Дома спорта, участнику Великой Отечественной войны Сергею Борисову.

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Также в ходе сессии депутаты приняли решение наградить почетными грамотами Псковской городской Думы медицинских работников Псковской городской больницы Екатерину Хитрунову и Евгению Миенкову за многолетний добросовестный труд.

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Теги: #псковская городская дума #памятники #памятные доски
Источник: Псковская Лента Новостей
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