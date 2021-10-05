Общество

Преподаватели великолукского колледжа стали одними из 5000 мастеров Ворлдскиллс

Преподаватели великолукского медицинского колледжа прошли обучение по программе Ворлдскиллс «5000 мастеров». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Преподаватели Великолукского медицинского колледжа Олеся Кайцова, Елена Рудецкая, Ольга Ильина и заведующий практикой Анна Соловьева прошли обучение в рамках проекта «5000 мастеров» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Фармацевтика».

Итогом курса стала сдача демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Russia, который все успешно сдали и получили Скиллс паспорт и удостоверение о повышении квалификации.