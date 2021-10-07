Общество

Псковские десантники совершили более 500 прыжков с парашютом за один день

В ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке, десантники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили более 500 прыжков с парашютом за один день. Об этом в субботу сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Взлетев на четырех самолетах Ил-76мд с аэродрома «Кресты» в Пскове, личный состав совершил десантирование в полной экипировке с оружием и снаряжением на площадку приземления «Кислово» в Псковской области.

Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10, с высоты 600 метров при скорости отделения от воздушного корабля около 360 км/ч.

После приземления, подразделения «крылатой пехоты» отработали тактические действия по захвату объектов условного противника, после чего совершили трехкилометровый марш-бросок на указанный рубеж с целью его захвата и удержания до подхода основных сил соединения.