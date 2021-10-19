Общество

В Псковской области приглашают на работу нотариусов

В Псковской области проходит конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой по Красногородскому и Локнянскому нотариальным округам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Минюста России по Псковской области.

По одному специалисту требуется в Красногородский нотариальный округ и Локнянский нотариальный округ.

Заседание конкурсной комиссии состоится в Нотариальной палате по Псковской области (далее – НППО) по адресу: улица Советская, дом №60 А:

2 декабря в 10.00 - по Красногородскому нотариальному округу;

3 декабря в 10.00 - по Локнянскому нотариальному округу.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 19 октября по 19 ноября. Место приема документов - здание управления по адресу: город Псков, улица Гоголя, 4, кабинеты №№3, 6.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

имеющие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;

достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет;

сдавшие квалификационный экзамен.

Те, кто сдал экзамен, но по какой-то причине не работал в нотариальных органах, должен повторно сдать квалификационный экзамен.

Перечень документов для участия в конкурсе: диплом о высшем юридическом образовании, копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, справка об отсутствии судимости, заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства или иностранных государств, а также рекомендация Нотариальной палаты.