Общество

До 180 тысяч рублей может получать прораб в Пскове

До 180 тысяч рублей может получать мастер отделочных работ в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Годовой прирост зарплатных предложений в сфере строительства составил 17,4% (в номинальном выражении без учета инфляции). Зарплатный максимум для производителя отделочных работ в Москве сегодня составляет 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тысяч рублей, в Пскове — 180 тысяч рублей.

«Столь высокий уровень дохода работодатели предлагают прорабам с высшим строительным образованием, опытом руководства отделочными работами от 3 лет, в том числе на VIP-объектах», - отмечается сообщении.

Среднерыночная зарплата прораба в Пскове составляет 85 тысяч рублей. Специалисты с опытом отделочных работ от двух лет, знанием способов ведения строительных работ и навыком чтения чертежей зарабатывают от 42 до 50 тысяч рублей; с опытом руководства отделочными работами от одного года, умением составлять заявки и вести сметы могут получать от 50 до 60 тысяч рублей. Специалист с опытом управления работами от трех лет, высшим образованием и навыком выполнения отделочных работ «под ключ» может получать от 60 до 90 тысяч рублей. А прораб с опытом руководства строительными работами от пяти лет, в том числе на VIP-объектах, может рассчитывать на зарплату от 90 до 180 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе - мужчина в возрасте 48 лет. 68% кандидатов имеют высшее образование, 27% готовы к переезду, 65% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6 года.