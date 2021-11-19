Общество

Три ТОСа в Островском районе получили гранты

ТОСы «Открытие», «Возрождение и «Мечта» в Воронцовской волости Островского района получили гранты.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

ТОС «Открытие» был создан в прошлом году в деревне Спиры. ТОС выиграл областной грант с проектом «Чистая деревня». На полученные средства в населенном пункте построили площадки для контейнеров. Мусоросборники установили не на деревянных поддонах, а на бетонных площадках с ограждениями, пишет газета «Островские вести».

В этом году в волости создали еще четыре ТОСа — в деревнях Шики, Подмогилье, Воронцово, Погорелка. Все общественные образования участвовали в областном конкурсе, предоставив разнообразные проекты. Гранты получили Воронцовский ТОС «Возрождение» и ТОС «Мечта» из Погорелки.

«Грант "Возрождения" в размере двухсот тысяч рублей был направлен на спиливание деревьев на местном кладбище. Плюс волостная администрация на эти цели добавила 20 тысяч рублей. Спилили опасные деревья, сделали проход для потока ветра, чтобы он не упирался в стену из насаждений»,— сообщил глава Воронцовской волости Владимир Орлов.

На средства гранта ТОСа «Мечта» в Погорелке построили спортивную детскую площадку.

«Получить грант на детскую спортивную площадку, почти не надеялись. Ведь подобные проекты предоставили многие волостные администрации Псковской области. Но мы хорошо его обосновали. Ведь в деревне много детей, которые играют в футбол на перекрестке региональных дорог, а в качестве ворот используют автобусный павильон. К проекту приложили фотографии, подтверждающие этот факт», — рассказал руководитель сельского поселения.

Территория до обустройства спортивной площадки была болотистой, но ее осушили, провели подсыпку. Также установлены турники, качели. По словам руководителя, работы по совершенствованию площадки будут продолжены.

Воронцовская волость и в 2022 году планирует участвовать в областном конкурсе ТОСов. В случае успеха будут благоустроены и другие территории.