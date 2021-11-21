Общество

Современную детскую площадку установят во дворе на Рижском проспекте в Пскове

Работы по установке новой детской и спортивной площадок начались во дворе дома №75 по Рижскому проспекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчик завершил проектные работы и теперь приступает к подготовке территории под установку элементов.

Территорию поделят на три зоны. Для детей дошкольного возраста установят качели, горки, карусель-велотренажер и песочницу, для ребят постарше — большой игровой комплекс и качели. Для занятий спортом организуют зону с эллиптическим тренажером, комплексом турников, рукоходом «змейкой» и брусьями. Также во дворе поставят скамейки и урны.

Комплекс появится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета. Работы планируется завершить до 30 ноября.