Общество

Большинство читателей ПЛН выступили против переименования площади Ленина в Пскове

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (63,15%) выступили против переименования площади Ленина в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1365 человек.

По мнению большинства респондентов, идея о переименовании площади Ленина — это «покушение на память о великом вожде». Почти 19% опрошенных также выступили против, поскольку переименование потребует денег, которые «лучше потратить на более важные проблемы».

4,40% читателей считают, что переименовать площадь нужно, чтобы «полностью порвать с советским прошлым». Более 7% респондентов их поддержали, указав, что «Ленин — неоднозначная фигура истории».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?».