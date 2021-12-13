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Общество

Большинство читателей ПЛН выступили против переименования площади Ленина в Пскове

13.12.2021 17:52|ПсковКомментариев: 3

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (63,15%) выступили против переименования площади Ленина в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1365 человек.

По мнению большинства респондентов, идея о переименовании площади Ленина — это «покушение на память о великом вожде». Почти 19% опрошенных также выступили против, поскольку переименование потребует денег, которые «лучше потратить на более важные проблемы».

4,40% читателей считают, что переименовать площадь нужно, чтобы «полностью порвать с советским прошлым». Более 7% респондентов их поддержали, указав, что «Ленин — неоднозначная фигура истории».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?».

Теги: #опрос ПЛН #площадь Ленина #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
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опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 17 человек
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