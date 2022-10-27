Общество

Курс военной журналистики будут преподавать в МГУ

Курс военной журналистики создают на факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы, сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП) Руслан Новиков в рамках межрегионального форума средств массовой информации «Енисей.РФ-2022».

«Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть, кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», - передает ТАСС слова Руслана Новикова.

Он отметил необходимость господдержки в части субсидий на продвижение отечественных брендов в СМИ. По его словам, такое финансирование предусмотрено только для телевизионных СМИ, а нужно распространить его и на другие медиа.