Общество

Врач предупредил о риске подхватить болезнь стопы в промокшей обуви

При низкой температуре воздуха сырая обувь может стать причиной серьезного поражения ног, вплоть до язв на коже, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего. Он объяснил, кому угрожает это заболевание и как его избежать.

Непогода может стать причиной повреждения кровеносных сосудов и нервов стопы, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт.

«Если в луже промочить ботинки, а потом в них ходить какое-то время, то будут последствия. От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа. Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды», – уточнил Георгий Сапего.

Симптомами заболевания могут быть: онемение ног после нескольких часов пребывания в таких условиях, ноги могут опухнуть, будут болеть и появится чувствительность даже к малейшему холоду. В тяжелых случаях могут наблюдаться пузыри и язвы.

Чтобы избежать поражения ног, стоит использовать водонепроницаемую обувь, считает врач. А в случае, если вода все-таки попала в ботинки, обязательно переобуться и надеть сухие носки. Если ноги успели онеметь, то их нужно согреть, а если покраснели и распухли – держать в прохладе, посоветовал Георгий Сапего.