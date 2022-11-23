Общество

Проект регионального закона о бюджете территориального ФОМС прошел первое чтение

Проект регионального закона «О бюджете территориального ФОМС Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли в первом чтении депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2023 год составляет 9 млрд 827 млн 722,4 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов - 10 млрд 537 млн 558,6 тыс. рублей и 11 млрд 117 млн 086,2 тыс. рублей соответственно. Дефицит бюджета Фонда в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

В составе субвенции расчетная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области на очередной финансовый год составила 3 млрд 45 млн 279,3 тыс. рублей и по годам планового периода - 3 млрд 268 млн 229,1 тыс. рублей, 3 млрд 484 млн 477,7 тыс. рублей соответственно. Численность неработающего населения области на 1 января 2022 года составляет 354 564 человек.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.