Общество

Правительство РФ не поддержало идею надписи «Алкоголь вам враг!» на бутылках

Правительство подготовило негативный отзыв на предложение размещать на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение: «Алкоголь вам враг!», а также сделать надписи о вреде употребления спиртного визуально более заметными. Проект отзыва поддержали Росалкогольрегулирование (РАР), министерство юстиции и министерство просвещения (их ответы были направлены в Минздрав в начале ноября). Подлинность документов подтвердили два участника алкогольного рынка.

Речь идет о поправках в статью 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Их подготовила группа депутатов и сенаторов (среди авторов поправок руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов), в нижнюю палату парламента документ был внесен в сентябре, уточняет РБК.

Среди основных предложений — размещать на этикетке или контрэтикетке бутылки наряду с уже используемым предостережением «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью» фразу «Алкоголь вам враг!». Кроме того, предупреждение о вреде алкоголя, а также описание групп лиц, которым потребление спиртного противопоказано (несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствам), предлагается наносить максимально крупным шрифтом и выделять, помещая в красную рамку. При этом информация о противопоказаниях должна сопровождаться пиктограммами, а размер предупреждающей информации должен занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки.

Дата первого чтения законопроекта пока не назначена, следует из материалов Госдумы. Но ранее о поддержке инициативы заявлял Минздрав.

В пояснительной записке к законопроекту его разработчики пояснили, что хотя государственная политика направлена на сокращение потребления спиртного на душу населения и с 2010 по 2021 год оно действительно сократилось на 32%, в текущем году «многими исследователями отмечается изменение данной динамики», что требует усиления внимания со стороны государства.

«Учитывая специфику проектируемых изменений, сфера которых уже урегулирована техническим регламентом о безопасности алкогольной продукции, и дату вступления его в силу установление предлагаемых требований в национальном законодательстве является нецелесообразным», — говорится в документе.

Один из авторов поправок, Ярослав Нилов, заявил, что при доработке проекта его авторы «готовы к компромиссам», однако он убежден, что предупредительная маркировка должна быть эффективной, в частности иметь визуальный эффект, — сейчас она «для галочки».