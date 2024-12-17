Общество

Очередное заседание Великолукской городской Думы состоится 20 декабря

20 декабря в 10:00 в зале заседаний администрации города Великие Луки состоится 23-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутатам предстоит принять бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Город Великие Луки» в организациях межмуниципального сотрудничества.

Также они назначат на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты города Великие Луки Людмилу Юркову, обсудят развитие дополнительного образования в учреждениях образования города Великие Луки и в сфере культуры города Великие Луки; подведут итоги выполнения работ по ремонту дворовых территорий, капитальному и текущему ремонту асфальтобетонных и грунтовых дорог города в 2024 году.

Кроме того, депутаты утвердят план работы Великолукской городской Думы седьмого созыва на I квартал 2025 года, рассмотрят вопрос о проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Великие Луки"» и другие вопросы повестки.