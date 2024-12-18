Культура

Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове хотят открыть в начале 2025 года

Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется на начало 2025 года. Это решение озвучили на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Председатель комитета по бюджету, финансистам и налоговой политике Александр Братчиков во время обсуждения проекта постановления правительства Псковской области «О внесении изменений в государственную программу Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия"» уточнил вопрос о судьбе бывшего кинотеатра «Октябрь».

«Это не совсем в тему, но хотелось бы уточнить про "долгострой" в кинотеатре "Октябрь". Эта история длится уже с 2021 года. Когда объект откроется?» – спросил он.

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова ответила, что в декабре 2024 года все работы в здании завершены. Торжественное открытие планируется на начало 2025 года.

Напомним, в здание переедет историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва.