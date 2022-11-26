Общество

Повышенный аппетит у собак связан с быстрым перевариванием пищи – кинолог

Многие собаководы могут с досадой замечать, что их питомец всё время просит есть, даже если приём пищи был несколько минут назад, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, все это способствует быстрому перевариванию пищи, а, во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием», – сказал Владимир Голубев.

Поэтому он призвал следить за питанием собаки, чтобы оно было сбалансированным, и не пугаться и пытаться докормить собаку, когда она будет просить ещё еды.

В то же время причиной повышенного аппетита у собак также могут быть проблемы со здоровьем, в частности, нарушение обмена веществ, гастрит или паразиты, уточнил кинолог. Неполноценное или несбалансированное питание тоже может приводить к проблемам, потому что когда у собаки нарушен режим питания или её кормят едой со стола, то она не получает достаточно энергии, необходимых витаминов и полезных микроэлементов с пищей.

Чтобы быть уверенным в том, что питомец постоянно просит есть по естественным причинам, Голубев посоветовал обратиться к ветеринарному врачу и исключить все проблемы со здоровьем. После этого нужно обратить внимание на режим кормления и качество пищи, к выбору корма нужно подходить очень тщательно.

По словам кинолога, ни в коем случае нельзя перекармливать животное. Именно хозяин должен контролировать количество корма и не поддаваться на просьбы собаки. Иначе это может привести к проблемам со здоровьем любимца. Кинолог отметил, что следует установить четкий режим кормления и исключить неограниченный подход к миске. Угощения со стола он считает порочной практикой, так как это только обучит собаку просить с ещё большим энтузиазмом, а впоследствии приведёт к серьезным заболеваниям.