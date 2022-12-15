Общество

Деревянный мост отремонтировали в Великолукском районе

Мост через реку Вскувицу у остановки «Льнозавод» отремонтировали в деревне Шелково Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Работы провели после обращения жителей деревни к депутату районного Собрания Любови Николаевой, которая совместно с коллегами по Собранию и главой Шелковской волости Любовью Богатыревой решила проблему.

«От всего сердца выражаем благодарность депутатам районного Собрания Любови Николаевой и Низаму Абдуллаеву, главе Шелковской волости Любови Богатыревой за качественно, а главное очень оперативно выполненные работы по ремонту моста», — написали жители деревни Шелково.

Депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней контролируют реализацию народной программы и исполнение вошедших в нее наказов избирателей, добавили в пресс-службе.