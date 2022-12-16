Общество

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году

Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).

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«Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила», – сообщили кинологи.

Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой «в офис, магазин или на пробежку». Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.

Самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер.

Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Далее идут две небольшие собаки: джек-рассел-терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель.

Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.