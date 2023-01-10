Эксперты назвали район Пскова, где проще всего найти работу

Эксперты выяснили, в каких районах Пскова местные работодатели предлагают работу уже сейчас в начале года чаще всего, а также какие отрасли и сферы больше всего нуждаются в новых работниках. За последнее время псковские работодатели разместили более 4 500 новых вакансий. Это на 18% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, местный рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест. При этом в части районов работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других.
По данным сервиса hh.ru, к таким «богатым» на новые рабочие места районам относится Центральный район (69% новых вакансий за последнее время от общего числа вакансий в городе). 16% новых рабочих мест разместили работодатели из района Завокзалье, 7% из Завеличья. Меньше всего новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Любятово (3% вакансий).
У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Центральном районе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут в сфере административного персонала и ИТ-сфере. В Любятово будет проще всего найти работу (из-за большего числа вакансий) в сфере продаж, рекламы и PR, а также в сфере административного персонала. В районе Завокзалье наиболее высок спрос на новых работников в ИТ – сфере, в строительстве и недвижимости.
Топ отраслей по районам города с наибольшим числом вакансий, Псков, зима 2023:
|
район города
|
отрасль
|
доля вакансий по отраслям
|
Завокзалье
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
33%
|
Строительство, недвижимость
|
37%
|
Продажи
|
31%
|
Любятово
|
Продажи
|
44%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
22%
|
Административный персонал
|
20%
|
Центральный район
|
Административный персонал
|
38%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
14%
|
Транспорт, логистика
|
10%
|
Строительство
|
26%
|
Продажи
|
14%
|
Транспорт, логистика
|
27%
|
Запсковье
|
Маркетинг, реклама
|
24%
|
Управление персоналом
|
31%
|
Логистика
|
18%