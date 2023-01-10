Общество

Эксперты назвали район Пскова, где проще всего найти работу

Эксперты выяснили, в каких районах Пскова местные работодатели предлагают работу уже сейчас в начале года чаще всего, а также какие отрасли и сферы больше всего нуждаются в новых работниках. За последнее время псковские работодатели разместили более 4 500 новых вакансий. Это на 18% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, местный рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест. При этом в части районов работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других.

По данным сервиса hh.ru, к таким «богатым» на новые рабочие места районам относится Центральный район (69% новых вакансий за последнее время от общего числа вакансий в городе). 16% новых рабочих мест разместили работодатели из района Завокзалье, 7% из Завеличья. Меньше всего новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Любятово (3% вакансий).

У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Центральном районе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут в сфере административного персонала и ИТ-сфере. В Любятово будет проще всего найти работу (из-за большего числа вакансий) в сфере продаж, рекламы и PR, а также в сфере административного персонала. В районе Завокзалье наиболее высок спрос на новых работников в ИТ – сфере, в строительстве и недвижимости.

Топ отраслей по районам города с наибольшим числом вакансий, Псков, зима 2023: