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Общество

Сбер улучшит «Ипотеку для IT»

30.01.2023 18:21|ПсковКомментариев: 0

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением Правительства РФ. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заёмщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тысяч рублей до 120 тысяч, для остальных городов — со 100 тысяч до 70 тысяч, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — со 10 тысяч до 20 тысяч Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ.

«IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновленные условия, утверждённые Правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением», - рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — по-прежнему 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов. Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на IT-ипотеку можно онлайн на Домклик.

Теги: #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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