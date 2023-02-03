Общество

Кардиологи опровергли миф о пользе бокала вина в день

Врачи-кардиологи поделились результатами последнего исследования, которое доказывает, что систематическое употребление алкоголя даже в малых дозах наносит вред организму.

Этот вопрос изучили специалисты из Европейской ассоциации кардиологов и выяснили, что даже незначительная доза спиртного при регулярном употреблении приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Заявление опровергает миф о пользе бокала вина на ужин. Ранее считалось, что люди, выпивающие по 125-140 миллилитров вина, менее подвержены болезням сердца и сосудов, пишет RuNews24.

Изучение новых данных 100 тысяч человек из разных стран показало, что это утверждение ошибочно, поскольку у людей, употребляющих алкоголь ежедневно, были обнаружены проблемы не только с пищеварительной системой, но и с сердцем. Кроме того, известно, что этанол, содержащийся в алкогольных напитках, также наносит вред здоровью.