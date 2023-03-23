Общество

Назначен новый руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования

Екатерину Гончарову назначили новым и.о. ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: сайт ПсковГУ

Екатерина Гончарова – кандидат исторических наук, доцент. Имеет 10-летний научно-педагогический стаж.

До этого времени должность занимала проректор по учебной работе учреждения Ольга Урсова. Ранее Екатерина Гончарова была руководителем центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ.

Псковский областной Институт усовершенствования учителей организован решением исполнительного комитета Псковского областного Совета депутатов трудящихся от 19 апреля 1945 года. Приказом комитета образования Псковской области от 31 мая 1993 года Псковский областной институт усовершенствования учителей переведен в статус Псковского областного института повышения квалификации работников образования.