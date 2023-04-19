Общество

Парк Героев появится в Пскове

Парк Героев появится в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Очень важный вопрос – увековечивание памяти погибших. В Пскове уже открылось несколько мемориальных досок героям СВО, и эта работа продолжается. Уже принято решение, что в городе появится Парк Героев», - написал глава города, комментируя встречу с псковскими военнослужащими в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. В ходе встречи военнослужащие смогли обратиться с личными вопросами к главе региона.