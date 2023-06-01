Общество

Главный псковский судебный пристав посетил многодетную семью 1 июня

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в Международный день защиты детей, 1 июня, посетил многодетную семью Канаровых, чтобы поздравить детей и вручить подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Дети радостно встретили нас на пороге своего дома, в котором проживает большая дружная семья. Сергей Колесников вручил детям заветные подарки, а маме Ирине - цветы, в знак восхищения её отношением к детям. Семья сразу пригласила в гости на чай, а дети принялись рассказывать о своей жизни, интересах и первых успехах», - отметили в ведомстве.

В семье шестеро детей, двое из которых - приёмные. «Рому Ирина с супругом Сергеем усыновили около шести лет назад. Ему уже 8. Он полноценный член семьи. Родители говорят, что Роман будущий актёр, ходит в театральную студию. Рома же признался, что в основном играет злодеев, и у него это хорошо получается. Ещё ребенок ходит в бассейн», - рассказали приставы.

Второй мальчик — Антон — в семье уже пол года. Ему также 8 лет и приехал он с детского дома Донецкой Народной Республики. У него никого нет, мама умерла, после чего он попал в детский дом, а при расформировании оказался в Пскове. Антон тоже любит ходить в бассейн, а с нового учебного года пойдёт заниматься конструированием.

«Родной сын Ян, который сверстник своих новых братьев рад, что у него такая большая дружная семья. Мальчик занимается шахматами. Он показал нам свои медали, учил нас собирать кубики Рубика разных форм», - поделились в ведомстве.

Ирина с супругом Сергеем рассказали, как пришли к решению взять в семью детей, какие трудности пришлось пройти, поделились своими эмоциями и советами по воспитанию.

«Сергей Колесников не скрывал своего восхищения семьёй и жизнелюбием и позитивом как детей, так и родителей. Во дворе дома дети показали как играют ещё с одним членом семьи — собакой Евой. Потом показали нам свои спортивные способности: отжимались

и подтягивались на площадке. Встреча получилась очень интересной и вдохновляющей. Дети рады были не только подаркам, но и общению с людьми в форме», - заключили приставы.