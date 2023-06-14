Общество

Иван Мешков о проблемах и мотивации жителей пригорода Пскова

Новым гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал депутат Псковской городской Думы Иван Мешков. Ключевая тема разговора - сезон благоустройства его депутатского округа. Что волнует жителей 3-го округа? С какими вопросами они обращаются к Ивану Мешкову? Какие проблемы по благоустройству дворов удалось решить за 9 месяцев - с момента его избрания депутатом гордумы? Каковы перспективы обновления детских площадок и смогут ли окраины Пскова избавиться от борщевика? На эти и другие вопросы Иван Мешков ответил в эфире.

С чем псковичи идут к депутату?

- Иван Александрович, за 9 месяцев работы как часто встречались с избирателями? В какой форме проходят эти встречи? Что волнует жителей округа? Изменились ли наказы за этот период по тематике?

- Встречи у нас проходят в плановом режиме. В основном они проходят раз в месяц, мы их проводим в общественной приемной. Но очень часто бывает так, что граждане обращаются к моим помощникам, и мы выезжаем на встречи во дворы и проводим встречи по насущным вопросам, выезжая к людям.

- Главный из них — благоустройство, ничего не меняется?

- Главное — благоустройство, но есть множество обращений и по другим темам. В частности, это вывоз мусора, содержание площадок, работа с управляющими компаниями. Есть много недомолвок, приходится очень много гражданам объяснять, как работают управляющие компании. Люди у нас думают, что они наняли управляющую компанию, и управляющая компания за них многие вопросы будет закрывать. Но это не так, поэтому объясняем; обычный рабочий процесс.

- То есть управляющая компания занимается лишь тем, на что предусмотрен тариф.

- На что предусмотрен тариф, конечно.

- Формат личного приема. С какими вопросами обращаются? Где вас можно найти, как связаться, если не через депутатскую приемную? Многие ваши коллеги пользуются для работы социальными сетями. Это достаточно популярный нынче жанр. Вы, кстати, тоже под тем или иным постом что-то комментируете, достаточно оперативно надо сказать. Что это: дань времени, некая условность или, действительно, рабочий механизм?

- Это очень рабочий механизм. Понятно, что люди старшего возраста не имеют такой возможности или не умеют пользоваться социальными сетями. Но через молодежь приходят обращения — ко мне, к моим помощникам. Более того, опубликован депутатский телефон, поэтому мы и через социальные сети работаем, и через сотовую связь, посредством СМС. В общем, все возможные доступные методы контакта — пожалуйста. И один из них, опять же, это прием граждан. Каждый месяц я публикую информацию у себя и у помощников о том, когда он будет проходить, где, в какое время. Граждане записываются, очень часто приходят.

А вопросы, которые задают: в основном, как вы правильно сказали, это благоустройство, приведение дворовых территорий в порядок. Последний вопрос, конечно, меня очень тронул. Мы сейчас думаем, как его закрыть. Ко мне обращались пожилая гражданка с ограниченными возможностями. Она обратилась с тем, что живет в частном доме, район «Болото». Она осталась одна, муж умер, и в бане прохудилась печь, а прийти в общественную баню ей никак, она очень плохо ходит. И вот она обратилась с вопросом ремонта либо восстановления этой печи. Это все принято, сейчас думаем, каким образом восстановить эту печь. Выезжали, смотрели, печь уже «очень устала». Поэтому сейчас пытаемся изыскать возможность каким-то образом купить в складчину печь и помочь человеку.

«Пусть за меня все решат»

- Это очень здорово, что вас трогают такие обращения. Действительно, маломобильные пожилые граждане — это особая категория, требующая особого вашего депутатского внимания. Какие проблемы по благоустройству дворовых территорий удалось решить за период с сентября прошлого года по июнь нынешнего года? Я хочу подчеркнуть, что с сентября вы официально депутат, но на самом деле на территории вы, наверное, уже больше года работаете?

- На самом деле, работа построена очень хорошо. В этом направлении мы и с администрацией города работаем очень плотно. Действительно, работа началась больше года назад. Мы начали собирать проблематику: где плохое дорожное покрытие, где с газоном проблема, где кому земля принадлежит и как построить работу. Сформировали пул заявок по программе «Комфортная городская среда». Масштабный, конечно, ремонт начался на улице Новгородской. Начали дорожное полотно делать, уже отфрезеровали, на сегодняшний день дорожки асфальтируют.

По самому благоустройству очень хочется инициативы граждан. У нас почему-то граждане считают, что если пришел депутат, то это человек с какой-то волшебной палочкой, и он за них все организует. Но это работает немножко не так. Инициатива от граждан в любом случае должна быть, потому что когда формируется та же самая заявка на программу «Комфортная городская среда», в основном это для граждан. И граждане знают, что они хотят видеть во дворе, каким образом они хотят благоустроить двор, где сделать парковку, где сделать зону отдыха или игровую площадку. Депутат не может за них решить или любой другой человек не может за них это решить. Соответственно, очень необходима их инициатива.

Тому есть хороший пример. Буквально недавно закончилось рейтинговое голосование по программе «Комфортная городская среда». Нами было предложено две территории в Любятово. Одну мы хотели благоустроить и поставить детский игровой комплекс и зону отдыха. Вторая территория — более парковая. Но нам не удалось набрать достаточное количество голосов, мы не попали даже в пятерку. Хотя от меня, от моих помощников сделано много. Мы сделали на каждом подъезде и объявление с призывом, на нем разместили мое фото и QR-код, то есть наведя телефон на QR-код, мы сразу попадаем на сайт голосования. Эту работу мы проделали, и в соцсетях мы агитировали всех, но пока у нас не получилось. Я понимаю, что микрорайон Любятово надо еще раскачать. Люди не верят, что можно что-то сделать. Но я думаю, что небольшими шажками мы этот вопрос победим.

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- Иван Александрович, вы сказали про инициативу граждан, говоря про дворовые территории. Очень ведь важно иметь лидера в каждом доме или в каждом дворе? Вы совершенно справедливо сказали, что вы не можете решить за людей. Нужно ведь собрание собственников и так далее. Это, с одной стороны, очень тяжелый механизм, прописанный в Жилищном кодексе Российской Федерации, там даже процентное соотношение при голосовании прописано. С другой стороны, это достаточно демократический механизм. Демократия — это воля большинства. И если хотим ремонт двора, значит, нужна воля большинства. Вот инициатива собраться на общедомовые собрания во дворах вашего округа — быстро люди собираются?

- Нет, оно не быстро соберется. Даже если я буду сам стоять внизу и агитировать, выйдет человек 5-7 сразу, единовременно. Даже если объявление заранее написать, будет раза в два больше. Людей много не соберется.

- А это что? Это занятость? Откровенная лень? Недоверие? Или это привычка, идущая еще со времен Советского Союза - «они сами сделают»?

- Это мнение «за меня все решат, я там не нужен». У нас есть такие примеры, их масса. Мы пытались собрать собрание. У нас очень активный председатель совета дома. И совет неплохой. Прямо ножками, по каждой квартире: мы потратили часа полтора, зная, что люди дома. Из всего дома пришло процентов 30. И все это у нас перешло в заочную форму голосования. И на сегодняшний день форма очного голосования, с моей точки зрения, себя изживет, и все перейдет в заочную.

- Очень многие ваши коллеги об этом говорят.

- Да, и дело даже не в заочке. Дело в том, что даже когда людям попадают документы в почтовый ящик, и ты просишь людей дома за чашечкой чая посмотреть, проголосовать, принять решение, даже этого не происходит. К назначенному времени, условно, за три дня, отправляем людей, идет поквартирный обход с просьбой заполнить эти документы. И люди только вспоминают, что да, действительно, такие документы были, и на момент прихода они не заполнены.

Некому содержать новые детские площадки

- Детские игровые комплексы. Молодежи много, детки подрастают и так далее. Планы, перспективы? Вы уже сказали, что по программе «Формирование комфортной городской среды» хотели благоустроить одну из территорий. Я должна сказать, что район Любятово, действительно, не избалован подобного рода комплексами. Как у вас с этой темой в округе? И каковы перспективы?

- На этот год в планах построить 2-4 площадки, пока точная цифра неизвестна. Мы написали уже обращение на имя главы. Нельзя сказать, что на 100%, но нам обещали выделить два игровых комплекса для детишек от 5 до 12 лет. Две будет точно. В планах хотелось бы немножко побольше, но все будет зависеть от городского бюджета.

- Это экономия, наверное, на торгах?

- Это экономия, это обычный рабочий инструмент. В том году две поставили на улице Новгородской. И в этом, если еще две поставим, уже будет здорово. Но работа в этом направлении ведется. Опять же хочется отметить одну очень интересную штуку: площадки-то мы ставим, старые демонтируем. Но опять же, граждане говорят: «Поставьте нам площадку». Мы говорим: «Хорошо, вопросов нет, поставим. Кто ее дальше будет содержать?» И граждане не хотят брать ее на свой баланс, не хотят ее содержать: «А почему наш дом ее должен содержать? А будет ходить весь микрорайон?» Вот. Опять тупик. И с такими вопросами мы сталкиваемся очень часто. «Оставьте нам старую площадку, которой уже 20 лет. Пускай лучше она стоит». Мы говорим, что у прокуратуры будут вопросы к управляющей организации. Но граждане отвечают, что старую площадку они по сути не содержат, иногда подкрашивают, и их все устраивает.

- Насколько я понимаю, там и плата чисто символическая?

- Очень символическая.

- Но это все-таки дело в нашем сознании, не перестроились мы еще.

- Пока да.

Доступная среда в Любятово

- Доступная среда для маломобильных граждан. Я хочу подчеркнуть, что маломобильные граждане — это далеко не только люди с инвалидностью, будь то по зрению, будь то опорно-двигательной аппарат. Малая мобильность и у пожилых граждан, и у мам, пап с колясками, это и у деток, которые делают первые шаги. И даже туристы с тяжелыми рюкзаками иногда становятся маломобильными гражданами. Как у вас с этим делом?

- На сегодняшний день у нас идут ремонтные работы, благоустройство идет, в частности, пешеходных дорожек в этом году очень много. Они будут отремонтированы, отреставрированы. Подходы к магазинам делают, понижают бордюры. То есть эта работа ведется, она ведется планово и в рамках той работы, которая идет по капитальному ремонту дорог.

- Отправной точкой, я полагаю, стал капитальный ремонт Зонального шоссе? Это был 2016 год. И тогда, видимо, все Любятово увидело, что могут быть и тротуары с понижением, и тактильная плитка. Сейчас на улице Новгородской тротуары тоже с понижением?

- Новгородская вся с понижением, водоотведением. Сейчас это уже более современная дорога будет.

- С этим гораздо больше проблем в многоэтажках или в частном секторе?

- В частном секторе у нас асфальта в большей степени нет, там грунтовые дороги. Но по частному сектору проблема с водоотведением в принципе, потому как у нас граждане засыпали канавы водоотведения, и поэтому там на сегодняшний день дороги стоят сырые очень долго. Если хороший дождь пройдет, дорога будет сохнуть очень долго.

Парковочных мест хватит не всем

- В каком состоянии находятся междворовые проезды в вашем округе? Это отдельная тема, отдельная территория. Дворы вроде как в большинстве случаев принадлежат нам, жителям. Если мы говорим про многоэтажки, за их обслуживание, как правило, у нас отвечают управляющие организации, за редким исключением ТСЖ, где-то еще и ТОС в помощь, если он там создан. Частный сектор, понятно, каждый хозяин своей территории. За дороги отвечают, как правило, подрядчики либо муниципалитет. А вот эти самые междворовые проезды остаются условно ничьей территорией. Ремонтировать их не просто. Есть ли жалобы на отсутствие парковочных мест?

- Жалобы на отсутствие парковочных мест есть, проблема с проездами тоже есть, она актуальна. Напомню, опять же в рамках ремонта улицы Новгородской вопрос с парковочными карманами поднимался большим количеством граждан. И мы объясняли, что на улице Новгородской производится ремонт дороги, но не реконструкция. Здесь есть большая разница. Ремонт дороги — это мы ремонтируем то существующее полотно, которое есть, и тротуары. А в рамках реконструкции мы можем расширить полотно, пешеходную дорожку другой формы, в другом направлении сделать, либо сделать парковочные карманы. По-другому это никак не сделать, потому что это будет прямое нарушение законодательства, и у компетентных органов будут вопросы.

По проездам проблема существует. Ямочный ремонт пытаются делать. Не везде получается, но в октябре мы написали большое обращение на имя главы, туда написали и проезды, и улицы, в том числе и Псковскую улицу, которые хотелось бы в этом году отремонтировать. Этот список есть. И разговаривал с главой города. Пришли к договоренности, что если в рамках того планового ремонта будет какая-то экономия, постараются и эти дороги привести в порядок.

- Иван Александрович, вернусь к парковочным местам. Не хочу, чтобы эта тема сводилась только к известной истории с парковочными карманами на улице Новгородской, большинство ведь парковочных мест концентрируются во дворах многоэтажек. И тогда, когда приходит во двор долгожданный ремонт, что там возникает? «Оставьте дерево, не пилите, и зеленую зону оставьте». А куда мои соседи будут ставить машины? А пусть ставят себе на балкон. Вот я и от своих соседей такое слышу. Но объективная реальность заключается в том, что сейчас в некоторых семьях, слава Богу, мы стали жить лучше, по две машины бывает. И вот как-то это решать нужно. Так вот мы, сами собственники, как решаем, когда к нам приходит долгожданный ремонт?

- Это вопрос сложно решается. Абсолютно верно заметили по поводу спила деревьев. Опять же это вопрос договоренностей, вопрос голосования, вопрос пожеланий граждан. Все должно быть для всех. И зона отдыха должна быть, и парковки должны быть. Но это надо сделать таким образом, чтобы это дополняло друг друга, а не мешало друг другу. Потому что поставленная под подъездом скамейка для бабушки — бабушке хорошо, а когда приходит молодежь и весело проводит время до 00.00, людям, живущим на первом этаже, не совсем комфортно. Поэтому эти моменты нужно все учитывать. И это очень большая работа. И парковки делать нужно. Но мы не забываем, что все наши дома построены 20-30 лет назад. И я так полагаю, что они поставлены по старым нормам, и нормы не учитывали того количества автомобилей, которое есть сейчас.

- Давайте говорить откровенно, и новые нормы оставляют желать лучшего.

- Они остались прежними.

- Ну, там чуть-чуть повышен коэффициент, но решения никакого нет.

- Это глобально ничего не решает. На самом деле, у нас в городе есть примеры, где зеленая зона и зона отдыха и парковочные места. Причем у граждан это все официально сделано. Они приняли решение такое: поставили ограничивающее устройство, чтобы посторонние не заезжали на их место. И где это все сделано, действительно, грамотно очень. И все это соседствует. И порядок, и люди довольны.

Ремонт дорог в пригороде Пскова

- Дороги общего пользования. Во-первых, приведение в нормативное состояние в весенний период. И те ремонты, которые идут. Про Новгородскую много ссылок услышала. Про Николая Васильева очень хочется услышать, улица Магистральная для Любятово, улица Въездная для города Пскова? Чего греха таить, кто ездил, тот знает: ремонт требуется непременно.

- Ремонт требуется везде и непременно. Я полагаю, закончат улицу Новгородскую, и подрядчик перейдет на Николая Васильева. Я думаю, что это пару недель, и к работам приступят.

- Иван Алексеевич, но вам хорошо известна основная ахиллесова пята улицы Новгородской — отсутствие ливневой канализации. Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова — ред.) уже пояснял, что были проведены работы «Горводоканалом», где существующая канализация не всегда действовала, была засыпана. Долго ли отстоит, если нет ливневой канализации?

- Если ливневая канализация будут работать, как должна, дорога отстоит очень долго. Вся проблема — это неубранная с асфальтового покрытия вода. То же самое Зональное шоссе, с которого вода уходит, стоит очень долго, ни одной ямы там нет.

- Последнее, что могу спросить про дороги: по полосам будут перекрывать? Все-таки это въезд в город.

- Нет, полностью дорогу невозможно закрыть, это будет сразу коллапс. Будут по полосам закрывать, вводить реверсивное движение.

Борщевик

- Я напомню, что улица Николая Васильева у нас будет ремонтироваться от улицы Льва Толстого до железнодорожного переезда. Еще одна проблемная тема — это борьба с распространением борщевика. Как удается и удается ли? Один косит, другой не косит, один обрабатывает, другой не обрабатывает, результат подчас дели на ноль. Это я про общую практику.

- Остро этот вопрос подняли буквально пару недель назад. Подрядчика для обработки выбрали, конкурс провели. У нас была поставлена задача по борщевику, мы объехали весь округ, глобально мы его нашли в микрорайоне Паневик и буквально небольшими пятнами вдоль Псковы.

- То есть карту предоставили, отметили?

- Да, карту мы предоставили: где он есть и где необходимо провести работу. Поэтому этот вопрос мы отработали за день, ждем.

Работа с областным депутатом

- Вы и депутаты других городских округов уже дважды встречались с Алексеем Анатольевичем Севастьяновым, депутатом Псковского областного Собрания. Вот несколько округов городской Думы — это его один большой округ, поэтому вы объединились с коллегами, и были такие встречи. Каким темам посвящены эти самые встречи? И чем полезен для вас такой формат взаимодействия?

- Такой формат полезен для нас. Это, по сути, некая сверка часов, потому как у Алексея Анатольевича областной округ большой, у нас небольшие и, по сути, происходит информационный обмен. К нему обращаются, к нам обращаются. Для того, чтобы не дублировать одно и то же, чтобы и его помощники, и мои помощники не отрабатывали одну и ту же тему, когда происходит обращение, мы созваниваемся и в рамках этих встреч обсуждаем, где какие проблемы есть, где какие болевые точки. Если есть проблема, надо ли туда выезжать, надо ли подключать депутата областного Собрания. Поэтому это сверка часов, и это очень полезная тема.

- А вы как депутат по городскому округу можете ему набрать и сказать, например: «Алексей Анатольевич, помоги, моих полномочий не хватает, нужны и ваши»?

- Конечно. Да, это так тоже работает. И он как старший товарищ откликается и никогда не отказывает.

Контрольный выезд в округ

- У вас прошел контрольный выезд. Какие точки посетили с другими участниками?

- Первая локация — это улица Металлистов 2, 4. Там проблема с «ливневкой». Я ее озвучил еще в том году. И все-таки хочу привести к логическому завершению, потому что двор, действительно, топит, и надо что-то с этим делать, потому что в хороший дождь людям из подъездов не выйти. Дальше у нас Льва Толстого, 14, это памятник регионального значения. Он обнесен забором. Забор сломан, внутрь есть доступ детей. Хотим добиться того, чтобы все-таки это здание заколотили и забор привели в соответствие. Следующая локация — это детский сад №29 в Любятово. Там вопросов два: это внутреннее благоустройство, на территории садика. И внешний периметр, тоже есть над чем работать. И третья локация — это микрорайон Паневик. Там у нас два вопроса, очень много проходит линий электропередачи, под ними растут кусты. И, соответственно, как только у нас лес, люди начинают туда мусор выбрасывать. И по весне был паводок, у нас Пскова поднялась еще очень здорово. Там есть дорога, которая ведет в Козий Брод, ее размыло. Ну, и на дороги по Паневику хотелось бы обратить внимание.

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- Иван Алексеевич, неужели мы дожили до того момента. Паневик чем известен? Отсутствием уличного освещения. Этот вопрос очень долго не решался, но сейчас, похоже, наметился свет.

- Да, надо похвастаться. В этом году уже подрядчик приступил к работе, должны до конца лета закончить.

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Беседовала Любовь Кузнецова

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