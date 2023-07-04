Общество

Диетолог объяснила способность мужчин худеть быстрее женщин

Похудение у мужчин и женщин проходит по-разному, в частности, мужчины до 45 лет быстрее снижают вес в отличие от женщин такого же возраста, рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, мужчины сильнее по природе и худеют быстрее из-за большего количества мышечной массы.

«Женщины худеют медленнее, потому что у них преобладают женские половые гормоны. Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведет к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет», — цитирует Волынкину издание News.ru.

Тренер предупредила, что если мужчины не будут вести активный образ жизни, то их фигура начнет меняться по женскому типу, в частности, будет преобладать жир, появится живот и обвиснет грудь.