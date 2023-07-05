Общество

«Наливайки» могут переехать в центры городов и сократить время работы

Установить для общепита такие же правила продажи алкоголя, как и для розничных магазинов, разрешить жильцам многоквартирных домов самим решать, быть или не быть в их доме питейному заведению и по каким правилам оно должно работать, запретить торговлю алкоголем индивидуальным предпринимателям и обеспечить прослеживаемость абсолютно всех спиртных напитков от завода до прилавка – такие предложения обсудили члены рабочей группы Госдумы по борьбе с «наливайками».

С ночными распивочными парламентарии борются давно. Совсем запретить их работу нельзя — это малый бизнес, который кормит тысячи российских семей. Но и порядок наводить надо. В 2020 году в закон об обороте алкоголя внесли поправки, по которым регионы лишились права регулировать время, место и способ продажи спиртного в местах общественного питания. Правила, чаще всего это часы продажи, местные власти могут устанавливать только для розничных магазинов, сообщает «Парламентская газета».

Для заведений общепита действует федеральная норма о минимальной площади зала для посетителей в 20 квадратных метров. Регионы могут ее увеличивать, что многие и делают — в большинстве субъектов она составляет 50 «квадратов», — но это все равно не решило проблему ночных распивочных, которые очень мешают жителям, сказала зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. «К депутатам поступает масса обращений на эту тему, поэтому спикер Вячеслав Володин и предложил создать рабочую группу», — напомнила парламентарий.

Депутаты изучают предложения регионов. В заксобрании Архангельской области, к примеру, считают необходимым вернуть местным властям право устанавливать время и способ продажи не только в рознице, но и в кафе. Тогда, уверены архангелогородцы, ночная торговля станет невозможна в принципе.

Предложение самой Разворотневой — исходить из интересов собственников жилья и позволить им решать, какие магазины или кафе открывать на первом этаже их дома. Для этого нужно провести общее собрание. «Если собственники большинством голосов примут решение закрыть ту или иную точку, то это вето должно приводить к ее удалению», — сказала депутат, добавив, что закрытие — крайняя мера и в большинстве случаев жильцам и владельцам алкобизнеса наверняка удастся договориться. Первые не станут возражать против соседства с «наливайкой», а вторые будут следить за поведением своих клиентов, не допускать мусора, шума и прочего.