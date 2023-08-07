Общество

Телефонные террористы могут вынуждать псковичей совершать поджоги

Под влиянием телефонных террористов добропорядочные граждане добровольно и самостоятельно совершают поджоги объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в антитеррористической комиссии в Псковской области.

«Под угрозой пожилые и психологически нестабильные люди. Они не готовы психологически к противостоянию методам психологического воздействия и манипулирования. Они хотят "помочь Родине". Они боятся за своих близких и свои сбережения», - отметили в комиссии.

Как объяснили в комиссии, террористы звонят от имени представителей российских спецслужб (правоохранительных органов) и не оставляют времени осмыслить ситуацию и посоветоваться с близкими. Граждане в целях предотвращения мнимых мошеннических действий с их счетами, объектами недвижимости, либо оказывая «помощь» российским спецслужбам, совершают поджоги.

Жителям Псковской области рекомендуют поговорить с близкими, особенно детьми и пожилыми. Им следует рассказать о тактике и методике действий мошенников. Если незнакомец представился сотрудником спецслужбы или правоохранительного органа и немедленно требует от действий, нужно просто положить трубку.

Кроме того, поджигателям грозит уголовная ответственность до 20 лет тюрьмы.