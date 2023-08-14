Общество

Врач рассказала, может ли быть полезна шаурма

Шаурма состоит из множества ингредиентов, и самая большая опасность в том, что не всегда можно отследить их качество. А в случае с недобросовестными продавцами, испортившиеся компоненты легко «замаскировать»: посильнее зажарить не совсем свежее мясо или добавить больше соуса, чтобы перебить вкус других продуктов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В общественных местах лучше отдать предпочтение блюдам с меньшим количеством ингредиентов и соусов: пицце с овощами на тонком тесте или салату, заправленному растительным маслом. Важно помнить, что шаурма достаточно калорийна. Это значит, что лучше выбирать небольшие порции, а для лучшего насыщения дополнять ее другими блюдами, например, салатом или бульоном», — заявила врач.

Если шаурму готовить самостоятельно, она не только не принесет вреда, но и станет хорошим вариантом для перекуса или даже основного приема пищи. Для этого можно использовать нежирные сорта мяса (курицу или индейку), добавлять больше овощей, отказаться от майонеза в пользу более полезных соусов и выбирать качественные лепешки — цельнозерновые или мультизлаковые, пишет «Газета.Ru».

«Некоторые блюда из фастфуда, например куриная грудка или креветки в кляре, большого вреда здоровью не приносят, но и их каждый день есть не стоит. Если есть возможность, лучше брать перекус с собой. Это может быть бутерброды с цельнозерновым хлебом и домашней ветчиной или запеченной куриной грудкой, овощи, цельнозерновые хлебцы или злаковые батончики», — пояснила эксперт.