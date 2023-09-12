Общество

Ушла из жизни ветеран кафедры иностранных языков псковского университета Таисия Николаева

На 89-м году ушла из жизни ветеран кафедры иностранных языков, старший преподаватель псковского университета Таисия Николаева. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Фото: Псковский государственный университет

«Выпускница Педагогического института имени А. И. Герцена, Таисия Александровна пришла на кафедру в 1963 году и проработала на ней около 40 лет. Все эти годы она преподавала французский и немецкий языки. Высокий профессионализм, преданность делу и вузу, доброжелательность и дружелюбие всегда отличали Таисию Александровну. Это был человек исключительной порядочности, что вызывало глубокое уважение к ней коллег, любовь и благодарность студентов. Именно у нее перенимали опыт и мастерство педагога, умение строить взаимоотношения со студентами молодые преподаватели», - говорится в сообщении.

Отпевание состоится в церкви Воскресения Христова в Орлецах 13 сентября в 11:00.