Происшествия

Жилой дом сгорел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования

Неправильная эксплуатация газового оборудования и неосторожное обращение с огнем стали причинами двух пожаров в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России в Псковской области.

Вечером 2 октября пожарные МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома на улице Есенина в Невеле. Причиной возгорания, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Специалистам удалось спасти хозяйственную постройку. Для ликвидации привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ночью в 00:57 произошло возгорание хозяйственной постройки в СНТ «Озерное» Псковского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.