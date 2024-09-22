Происшествия

Мужчину в Печорах будут судить за взятку таможеннику в размере 50 тысяч рублей

Следователи в Печорском муниципальном округе завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 17 сентября обвиняемый въезжал на территорию Российской Федерации через границу на личном автомобиле с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль, желая избежать таможенный депозит за транспортное средство, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 50 000 рублей. О поступившем ему предложении коррупционного характера сотрудник таможенной службы сообщил руководству, и противоправные действия взяткодателя были пресечены.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.