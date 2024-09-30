Экономика

Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове

Двухдневное заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу под председательством Андрея Козлова проходит на базе Псковского областного Собрания депутатов. Пленарная часть заседание началась с приветствия спикера регионального парламента Александра Котова, который вкратце рассказал гостям об истории, географическом положении и основных направлениях современного развития Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По теме работы профильного комитета сразу вспоминается, что Северо-Запад – зона рискованного земледелия, но успехи в нашем сельском хозяйстве есть, и уже на протяжении длительного времени у нас наблюдается устойчивый рост производства», - дал оценку аграрной отрасли региона Александр Котов, отметив, что сам начинал работу в этом секторе.

«Могу сравнивать, что было раньше и сейчас. Это конечно, совершенно другой уровень и совершенно другая культура производства, соответственно, и другие результаты у сельхозпредприятий. Раньше урожайность за 20 центнеров с гектара считалась трудовым подвигом, а сейчас цифрами 60-70 центнеров уже никого не удивишь», - привёл пример председатель Собрания, признав, что проблемы в отрасли также существуют и у законодателей есть возможность искать пути их решения через инструменты межпарламентского взаимодействия. Александр Котов пожелал коллегам плодотворной работы и хороших впечатлений от знакомства с Псковской областью.

С более подробным докладом о текущем состоянии и перспективах развития регионального агропромышленного комплекса выступил председатель правительственного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Специалист отметил, что псковские аграрии всегда сверяют результаты своей работы с показателями регионов Северо-Запада и, особенно, «главного конкурента» - Ленинградской областью.

«Наша отрасль развивается, и на уровне Северо-Запада мы смотримся совсем неплохо», - сказал Николай Романов и привёл цифры в подтверждение своих слов: в этом году индекс сельскохозяйственного производства Псковской области составил 136%, что является самым высоким показателем в федеральном округе. Кроме того, регион демонстрирует успехи в молочном животноводстве, растениеводстве, развитии новых аграрных направлений, например, недавно открылась улиточная ферма. Среди основных проблем аграриев Николая Романов выделил недостаточность финансирования и сокращение возможностей льготного кредитовая.

В ходе обсуждения доклада представители соседних регионов поинтересовались, какие формы поощрения работников аграрного сектора реализуются в Псковской области, получают ли сельхозпредприятия субсидии на закупку техники, как происходит ценообразование и как решается вопрос с поиском рынков сбыта произведённой продукции. Отвечая на последний вопрос, Николай Романов проинформировал коллег, что произведённую в Псковской области свинину охотно покупает Китай и Вьетнам. Спикер Александр Котов также прокомментировал прозвучавшие вопросы. «Государственное регулирование розничных цен – очень опасная история. Это было в своё время, и это привело в конечном итоге к тому, что цены всё равно было не удержать, а полки были пустые. Что касается международного рынка сбыта нашей продукции, то это даёт возможность предприятиям развиваться и инвестировать в последующее развитие производства», - высказался председатель областного Собрания.

В ходе дальнейшей работы члены комитета обсудили два обращения в российское правительство, подготовленные законодателями Вологодской области. Первая инициатива связана с проблемами реализации вступившего в силу с марта текущего года федерального закона о побочных продуктах животноводства. Как пояснил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Андрей Клеков, закон обязывает создавать специализированные площадки для хранения побочных продуктов животноводства в отдалении от объектов содержания животных. «Проблемы, которые волнуют сельхозпроизводителей, продиктованы очень значительными затратами на строительство специальных площадок. Суммы достигают более 100 млн рублей в одном проекте», - пояснил докладчик.

Председательствующий на заседании комитета Андрей Козлов обратил внимание, что серьёзные проблемы возникнут в первую очередь у мелких и средних хозяйств. «У крупных сельхозтоваропроизводителей все эти хранилища уже есть, а вот небольшим фермерским хозяйствам выполнить требования федерального закона очень сложно, а иногда и практически невозможно», - признал депутат.

По мнению региональных законодателей, необходимо установить меры государственной поддержки по возмещению части затрат на строительство специализированных площадок для хранения и переработки побочных продуктов животноводства, а также закупку соответствующего оборудования.

Ещё один рассмотренный членами комитета вопрос, требующий решения на федеральном уровне, касается пенсионного обеспечения работников сельского хозяйства. Речь идёт о расширении списка специальностей, по которым предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, в актуальный перечень не попали бывшие бухгалтеры и сотрудники отдела кадров сельхозпредприятий, хотя до 1992 года этим сельским специалистам выплачивалась надбавка к пенсии. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина содержится просьба устранить это несоответствие. Оба обращения будут рассмотрены на ближайшей Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и в случае поддержки направлены в правительство РФ.

В завершение работы члены комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу обсудили вопрос законодательного обеспечения и нормативно-правовом регулирования научной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.