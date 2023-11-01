Общество

Образцы ДНК могут обязать сдать родственников людей, пропавших без вести

Геномную информацию близких потерявшихся людей будут хранить в федеральной базе данных до того, как последних найдут. Это предполагает законопроект кабмина, который профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на своем заседании 1 ноября направил в рассылку в регионы и ведомства для получения отзывов. Одновременно уже готовится законопроект об обязательной геномной регистрации мигрантов, рассказал зампред комитета, автор инициативы Анатолий Выборный.

Число людей, пропавших без вести, и неопознанных трупов остается стабильно высоким, несмотря на все принимаемые меры, ранее отмечали в кабмине. По состоянию на 1 января 2023 года на учете в органах внутренних дел находилось более 12 тысяч дел по неопознанным телам. Причем в 2022-м идентифицировано только 1855 таких лиц — это 15,4% от общего числа. При этом розыск пропавших без вести напрямую связан с идентификацией неопознанных тел, пишет «Парламентская газета».

Кабмин в своем законопроекте предложил расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации за счет близких родственников пропавшего без вести. К близким, согласно проекту, относятся: родители, дети, полнородные братья и сестры.

Сдавать ДНК будут вне медицинской организации и без использования медицинских изделий, потому что эта процедура не является медицинским вмешательством, отмечается в инициативе. Взятие биоматериала не потребует специальной квалификации уполномоченного сотрудника. Этим будут заниматься органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. Полученные образцы ДНК, как отмечают авторы инициативы, будут использовать для идентификации пропавших без вести и неопознанных тел. Образцы будут храниться в федеральной базе данных геномной информации (ФБДГИ) до обнаружения пропавшего без вести. Документ направили в рассылку до 21 ноября в регионы и заинтересованные ведомства для получения отзывов и предложений, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

То, что идентификация личности благодаря законопроекту будет происходить максимально точно, более оперативно и более качественно, — это факт, сказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Потому что обломок ногтя, капля слюны, капля крови, волос — это все дает возможность с точки зрения геномной регистрации исключить какую-либо ошибку на этот счет с точки зрения опознания личности», — сказал политик. Это все направлено, чтобы максимально минимизировать количество неопознанных людей, добавил он. «Соответственно, это снизит объем работы для наших правоохранительных органов, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, дознанием, следствием, как предварительным, так и судебным», — сказал парламентарий.

В дальнейшем к лицам, подлежащим обязательной геномной регистрации, нужно отнести и мигрантов, которые приезжают в Россию на определенный период времен в гости, на работу или учебу, считает Выборный. «Такой законопроект мной подготовлен, сейчас по нему идут процедуры согласования», — сообщил депутат.

Принятие такого документа, по его словам, позволит исключить ситуации, когда лица, которые, например, совершили преступление на территории России и были из-за этого выдворены с территории нашей страны, меняют паспорт и приезжают вновь. «Во-вторых, раскрываемость преступлений кратно увеличим при таких обстоятельствах, будет работать институт неотвратимости наказания. Соответственно, снизим количество правонарушений, преступлений, как внутри анклавов мигрантского сообщества, так и в целом на территории нашей страны, когда преступления совершаются лицами, которые приехали в Россию на работу, учебу или просто в гости и занимаются преступным промыслом», — сообщил политик. Таких случаев, по его мнению, будет намного меньше.

То, что законом от 6 февраля этого года была введена обязательная геномная регистрация для осужденных и подозреваемых, уже показало свою эффективность, также добавил он. «С одной стороны, мы защищаем тех людей, которые могут попасть случайно под уголовную ответственность, когда речь идет об инсценировании преступления, а с другой стороны, гарантируем неотвратимость наказания для преступников», — сказал Выборный. Если человек совершил преступление в перчатках и в маске, естественно, на видеокамере его трудно опознать, но если где-то осталась капля крови, пота и так далее, при геномной регистрации исключаются какие-либо ошибки в его идентификации в принципе, заключил политик.