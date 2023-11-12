Общество

Псковская областная больница передала 30 кроватей и 20 тумбочек в Кунью

30 комфортных кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек передали из Псковской областной клинической больницы в Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В комитете напомнили, что в октябре было объявлено о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы.

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Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона.

«Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов уже сейчас, – отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфëров. – Планируем модернизировать все подразделения больницы».