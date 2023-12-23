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Общество

Эльфы, снеговики и сладкая вата: как прошла новогодняя ёлка для детей участников СВО в Псковском районе

23.12.2023 16:00|Псков

Новогодняя ёлка для детей участников специальной военной операции прошла в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района 23 декабря. Какие сюрпризы ждали детей, узнал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

С приветственным словом к участникам праздничного мероприятия обратилась глава Псковского района Наталья Федорова.

«Очень хочется, чтобы в преддверии Нового года у всех было замечательное настроение, чтобы в новом году у всех сбылись самые заветные мечты, чтобы все были здоровы и счастливы. Самое главное, чтобы за столом собралась вся семья», — сказала она.

Именно глава Псковского района выступила с инициативой организовать для детей участников специальной военной операции такой замечательный праздник.

«Мы рады, что сегодня все собрались. Все ждут чудес, подарков. Мы понимаем, что особенное внимание нужно уделить семьям, где отцы защищают нас. Для их детей в эти выходные мы проводим четыре праздничные ёлки», — добавила она и пожелала всем хорошего настроения.

Насыщенную интерактивную программу для 124 детей подготовили артисты Псковского районного центра культуры.

Эльфы, снеговики, клоуны и другие сказочные герои провели новогоднее театрализованное представление и множество танцевальных флешмобов, интерактивных игр и конкурсов. Многие дети также пришли в новогодних нарядах и принимали самое активное участие в новогодней программе.

В ходе проведения ёлки каждый ребенок мог получить бесплатную сладкую вату, аквагрим, блеск-тату и шарики от спонсоров мероприятия. Пока дети раскрашивали ёлочные игрушки, их семьи могли отдохнуть на комфортных пуфах.

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение администрации Псковского района провести Новогоднюю ёлку, предоставили площадку, нашли спонсоров и совместными усилиями подготовили эту прекрасную ёлку», — рассказала представитель администрации торгового центра Алла Монтаровская.

Всем детям по окончании праздника вручили новогодние подарки, купоны на посещение детской игровой комнаты и сладкий попкорн в кинотеатре торгового центра.

Важность и актуальность проведения подобных мероприятий в текущей ситуации отметил один из организаторов праздника, директор центра развития творчества детей и молодежи Псковского района Федор Леонов.

«Это замечательная задумка, ведь несмотря на обстановку в стране, дети должны получать праздник и радоваться ему. Это должно стать доброй традицией», - отметил он.
 

Заместитель директора центра культуры Псковского района Виктория Васильева уточнила, что за выходные дни в Псковском районе пройдут четыре новогодние ёлки: три из них 23 декабря и одна 24 декабря.

Организация красочного праздника и дарение подарков детям в преддверии Нового года – это не только важная традиция, но и прекрасный способ порадовать ребенка. Организаторы сегодняшнего праздника воссоздали новогоднюю уютную атмосферу и тем самым поспособствовали реализации главной цели праздника – уделить внимание семьям и детям.

Анастасия Мишуковская

Теги: #псковский район #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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