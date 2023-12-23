Эльфы, снеговики и сладкая вата: как прошла новогодняя ёлка для детей участников СВО в Псковском районе

Новогодняя ёлка для детей участников специальной военной операции прошла в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района 23 декабря. Какие сюрпризы ждали детей, узнал корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом к участникам праздничного мероприятия обратилась глава Псковского района Наталья Федорова.
Именно глава Псковского района выступила с инициативой организовать для детей участников специальной военной операции такой замечательный праздник.
Насыщенную интерактивную программу для 124 детей подготовили артисты Псковского районного центра культуры.
Эльфы, снеговики, клоуны и другие сказочные герои провели новогоднее театрализованное представление и множество танцевальных флешмобов, интерактивных игр и конкурсов. Многие дети также пришли в новогодних нарядах и принимали самое активное участие в новогодней программе.
В ходе проведения ёлки каждый ребенок мог получить бесплатную сладкую вату, аквагрим, блеск-тату и шарики от спонсоров мероприятия. Пока дети раскрашивали ёлочные игрушки, их семьи могли отдохнуть на комфортных пуфах.
Всем детям по окончании праздника вручили новогодние подарки, купоны на посещение детской игровой комнаты и сладкий попкорн в кинотеатре торгового центра.
Важность и актуальность проведения подобных мероприятий в текущей ситуации отметил один из организаторов праздника, директор центра развития творчества детей и молодежи Псковского района Федор Леонов.
Заместитель директора центра культуры Псковского района Виктория Васильева уточнила, что за выходные дни в Псковском районе пройдут четыре новогодние ёлки: три из них 23 декабря и одна 24 декабря.
Организация красочного праздника и дарение подарков детям в преддверии Нового года – это не только важная традиция, но и прекрасный способ порадовать ребенка. Организаторы сегодняшнего праздника воссоздали новогоднюю уютную атмосферу и тем самым поспособствовали реализации главной цели праздника – уделить внимание семьям и детям.
Анастасия Мишуковская