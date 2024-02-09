Общество

До +1 градуса и снег прогнозируют в Псковской области 12 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами будет идти небольшой снег, днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Днем местами будет гололед.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -4 до -9 градусов, днем столбик термометра покажет от -4 до +1 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что ледяной дождь и гололед прогнозируют в Псковской области утром и днем 12 февраля.