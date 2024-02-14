Общество

Урок профориентации провели сотрудники Росгвардии в Дедовичах

В Дедовичском многопрофильном техникуме сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии рассказали выпускникам об условиях поступления в военную ордена Жукова Академию войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Набор на обучение проводится на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончанию обучения, выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию о поступлении можно в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.