Урок профориентации провели сотрудники Росгвардии в Дедовичах

В Дедовичском многопрофильном техникуме сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии рассказали выпускникам об условиях поступления в военную ордена Жукова Академию войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: управление Росгвардии по Псковской области
Набор на обучение проводится на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончанию обучения, выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.
Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.
Дополнительную информацию о поступлении можно в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.