Общество

Торговле хотят разрешить направлять на фудшеринг только 1% продуктов

«Единая Россия» (ЕР) сформировала пакет законопроектов, нормы которых регулируют особенности фудшеринга в России. Речь о передаче продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность. Депутат ЕР Артем Метелев предложил поправки в Налоговый кодекс, а также в законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также в КоАП. В феврале документы поступили в правительство на одобрение.

По мнению парламентария, фудшеринг стоит освободить от НДС, а торговле ограничить объем передаваемых на благотворительность продуктов 1% от выручки за прошедший год. В пояснительной записке указано, что это позволит проконтролировать освобожденные от уплаты налога средства. Более того, депутат уверен, что такое правило не может распространится на подакцизные товары.

В целом на фудшеринг могут пойти восемь групп продуктов. Это свежая продукция (овощи, фрукты), мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воды и чай с кофе. Судя по всему, мясо и яйца в этот список не входят, пишут «Известия».

Ежегодно в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, около 29% из них приходится на торговлю и общепит, этот объем можно оценить в 480 млрд рублей — 2,6% от оборота всей розницы. Об этом сказано в пояснительной записке к предлагаемым депутатом поправкам.

При этом численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в РФ составила 14,8 млн человек, по данным за 3 квартал 2023 год, уточнил парламентарий. Треть семейного бюджета малообеспеченных семей уходит на продукты питания.

Поправки также предусматривают наказание для тех компаний, которые, например, передадут населению просроченные продукты. Санкции за такой шаг для юридических лиц составят до 300 тысяч рублей.