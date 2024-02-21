Общество

Страхование гаджетов в России выросло на треть

Россияне стали активнее страховать гаджеты: продажи таких полисов, связанных с рисками для электронных девайсов, в 2023 году выросли на 20-30%. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» продавцы электроники и страховщики.

Покупателей интересуют полисы, которые дополняют гарантию и защищают новые устройства от других рисков. Количество оформленных заявок на страхование смартфонов в розничной сети МТС в 2023 году увеличилось на 22% по сравнению с 2022-м.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что по итогам прошлого года продажи страховых продуктов в объединенном ритейлере увеличились более чем на четверть. Продажи страховых продуктов в магазинах электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung, Xiaomi) по сравнению с 2022 годом в деньгах выросли на 30%, отметила представитель розничной группы Людмила Семушина.

По ее словам, чаще всего страхуют смартфоны. Самая популярная услуга по страхованию — продленная гарантия на два года, добавил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

При страховании гаджетов следует внимательно читать условия договоров, в том числе, и то, что написано мелким шрифтом, напомнил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Страховые компании могут учитывать всякого рода нюансы, например, износ оборудования, в итоге покупатель продукта может получить не те деньги на которые рассчитывал: например, не полную стоимость замены экрана, а ее половину или треть, сказал он «Известиям».