Общество

Со дня награждения Пскова орденом Трудового Красного Знамени исполнилось 40 лет

Со дня награждения города Пскова орденом Трудового Красного Знамени прошло 40 лет. Соответствующий барельеф расположен на фасаде здания №14 на улице Гоголя, со стороны Октябрьского проспекта.

«За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, отмечая их заслуги в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, наградить город Псков орденом Трудового Красного Знамени», - написано в указе президиума Верховного Совета СССР о награждении Пскова.

Напомним, 19 марта 1984 года в Пскове на площади Ленина состоялся митинг по случаю награждения города почетным орденом. Так Президиум Верховного Совета СССР отметил успехи, достигнутые псковичами в хозяйственном и культурном строительстве, а также их заслуги в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, когда труд в тылу был не менее значим, чем сражения на линии фронта.