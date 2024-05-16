Общество

Почти 1700 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1680 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 6 по 12 мая. Показатель заболеваемости составил 28,58 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 62,3%. В Пскове зарегистрировано 818 случаев ОРВИ, или 48,7% от общего количества по области.

За неделю госпитализировано 25 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализированных увеличилось на 13,6% (на 3 человека).

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 0,8% положительных проб. Вирусы гриппа не обнаружены. Из числа прочих положительных проб: риновирусы – 44,5%, аденовирусы и РС-вирусы – по 22,2%, бокавирусы – 11,1%.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю увеличилось на 1,5% и составило 67 случаев, в том числе среди детей до 18 лет – 23,9%.